Дания утвердила спорный закон о высылке просителей убежища за пределы ЕС

Парламент Дании принял закон, позволяющий депортировать просителей убежища в страны за пределами ЕС, которые будут рассматривать их заявки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За законопроект, который идет вразрез со стремлениями ЕС наладить систему правил миграции и предоставления убежища, проголосовали 70 датских депутатов, против были 24.

Закон позволит Дании переселять беженцев, прибывающих на ее территорию, в центры убежища в стране-партнере, потенциально за пределами Европы, где дела лиц, ищущих убежища, будут рассмотрены и по возможности удовлетворены.

"Если вы подаете ходатайство о предоставлении убежища в Дании, вы знаете, что вас вернут в страну за пределами Европы, и поэтому мы надеемся, что люди перестанут искать убежища в Дании", - заявил представитель правящей партии Расмус Стоклунд.

Богатая скандинавская страна, которая известна своей жесткой иммиграционной политикой за последнее десятилетие, ставит декларируемую цель - принимать ноль искателей убежища и вместо этого принимать беженцев только по системе квот ООН.

Дания еще не достигла согласия со страной-партнером, но Стоклунд заявил, что ведет переговоры с несколькими странами-кандидатами.

Критики переживают, что этот план подорвет безопасность и благополучие беженцев и нарушит их права человека, а также позволит Дании снизить свои обязательства в рамках ЕС.

"Идея экстернализировать ответственность за обработку заявлений о предоставлении убежища искателей убежища является одновременно безответственной и лишенной солидарности", - заявила Шарлотта Сленте, генеральный секретарь Датского совета беженцев, неправительственной организации.

В прошлом месяце Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Данию не принимать законопроект.

В ЕС, реагируя на принятие закона, заявили, что разделяют беспокойство ООН по поводу международных обязательств Дании и риска подрыва основ системы международной защиты беженцев. Также там заявили, что этот закон противоречит предлагаемому европейскому пакту о миграции и предоставлении убежища, который определяет право на убежище в качестве основного в ЕС.

"Еврокомиссия тщательно изучит новый датский закон, прежде чем определять следующие шаги", - сказал представитель Еврокомиссии.