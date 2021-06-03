Через військову напругу ЄС не ризикнув вводити нові санкції проти РФ - експерт

Від нових санкцій, пов'язаних із викриттям ролі російських спецслужб у вибуху чеських військових складів, Росію вберегло небажання ЄС зайвий раз підвищувати градус напруги в умовах збільшення військ на кордоні з Україною.

Про це у розмові з "Європейською правдою" сказав Давід Стулік, колишній пресаташе представництва ЄС в Україні, а зараз – старший аналітик чеського центру "Європейські цінності".

За його словами, викриття справжньої причини вибуху сталося в той час, коли "Захід просив і очікував від Росії деескалації, щоб вона забрала свої війська від кордону з Україною".

"Росія пішла на деескалацію, і тому Захід не хотів зайвий раз йти на загострення відносин із нею", - пояснив експерт.

Разом із тим, Давід Стулік звертає увагу, що не меншою причиною відсутності слабких санкцій була поведінка чеського уряду. "Після Солсбері тодішня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей особисто обдзвонювала лідерів інших країн і просила їх про підтримку. Ані чеський уряд, ані чеський прем'єр-міністр цього не зробили. На це прем’єру Бабішу (прем’єр-міністру Чехії) навіть публічно вказали лідери деяких європейських країн – що це саме його недопрацювання, адже він не попросив завчасно про підтримку", - додав він.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим сторони скоротили до мінімумів штат посольств, а Росія на додачу внесла Чехію у список "ворожих країн".

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Давіда Стуліка на YouTube-каналі "Європейської правди": "Занепокоєння" ЄС набридло не тільки Україні. Зараз у цій ролі - Чехія.