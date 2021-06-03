Из-за военной напряженности ЕС не рискнул вводить новые санкции против РФ - эксперт

От новых санкций, связанных с разоблачением роли российских спецслужб во взрыве чешских военных складов, Россию уберегло нежелание ЕС лишний раз повышать градус напряженности в условиях увеличения войск на границе с Украиной.

Об этом в беседе с "Европейской правдой" сказал Давид Стулик, бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине, а сейчас - старший аналитик чешского центра "Европейские ценности".

По его словам, разоблачение истинной причины взрыва произошло в то время, когда "Запад просил и ожидал от России деэскалации, чтобы она забрала свои войска от границы с Украиной".

"Россия пошла на деэскалацию, и поэтому Запад не хотел лишний раз идти на обострение отношений с ней", - пояснил эксперт.

Вместе с тем Дэвид Стулик обращает внимание на то, что не меньшей причиной отсутствия слабых санкций было поведение чешского правительства. "После Солсбери тогдашний премьер Великобритании Тереза ​​Мэй лично обзванивала лидеров других стран и просила их о поддержке. Ни чешское правительство, ни чешский премьер-министр этого не сделали. На это премьеру Бабишу (премьер-министру Чехии) даже публично указали лидеры некоторых европейских стран - это именно его недоработки, ведь он не попросил заранее о поддержке", - добавил он.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

В связи с этим стороны сократили до минимума численность сотрудников посольств, а Россия в дополнение внесла Чехию в список "враждебных стран".

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Смотрите полное видеоинтервью Давида Стулика на YouTube-канале "Европейской правды": "Обеспокоенность" ЕС надоела не только Украине. Сейчас в этой роли – Чехия"