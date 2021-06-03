В парламенті Швеції звинуватили уряд у проваленій боротьбі з пандемією

У четвер конституційний комітет парламенту Швеції звинуватив уряд у тому, що він провалив низку важливих аспектів у боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Комітет заявив, що влада надто повільно впровадила систему тестування і відстеження, не змогла захистити літніх людей, і не забезпечила чіткого поділу відповідальності між національними та місцевими органами влади.

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Водноча комітет не коментував суперечливу стратегію Швеції щодо відмови від повного локдауну.

"Ясно, що Швеція не була достатньо підготовлена ​​перед пандемією, та ми можемо отримати уроки з багатьох виявлених основних невдач", - хаявив Ганс Екстром, заступник голови комітету і соціал-демократ.

У Швеції кількість загиблих від коронавірусу була вищою, ніж у її скандинавських сусідів, але нижчою, ніж в більшості європейських країн, які вводили локдауни.

Комітет заявив, що уряду слід було швидше створити структуру для тестування і відстеження, швидше розробити закон, що дає йому ширші повноваження по боротьбі з кризою, і швидше ізолювати будинки для літніх людей.

"Реакція уряду була недостатньою", - заявила голова комітету Карін Енстром з опозиційної Поміркованої партії.

Уряд під керівництвом соціал-демократів уже визнав, що не зробив достатньо для захисту жителів будинків для людей похилого віку.

Станом на 26 травня у Швеції було підтверджено понад 1 мільйон випадків захворювання і близько 14 500 смертей.