Швеція повністю вакцинувала від коронавірусу понад мільйон людей

Швеція подолала рубіж в один мільйон осіб, які отримали дві дози вакцини проти COVID-19, що становить майже десяту частину населення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Станом на вівторок в Швеції було введено 4 320 615 доз вакцини, свідчать дані, представлені регіонами в Національний реєстр вакцинації.

Одну дозу отримали щонайменше 3 300 122 особи, що еквівалентно 40,3% дорослого населення.

1 020 493 особи отримали дві дози, що еквівалентно 12,5%. Всі вакцини, схвалені зараз для використання в Швеції, вимагають введення двох доз.

У цей час Швеція прагне запропонувати всім дорослим отримати щонайменше першу дозу вакцини до вересня. Це сталося після відстрочки виконання початкової мети щодо повної вакцинації всіх дорослих до середини літа після того, як країна отримала набагато менше поставок вакцини, ніж очікувалося.

Нагадаємо, у Бельгії принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже більше 40% населення країни.

Щонайменше 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу були введені в Європейському Союзі станом на вівторок 18 травня.