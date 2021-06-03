Литва вакцинировали дипломатов ЕС, работающих в Беларуси

В мае в Литве от коронавируса были привиты 60 дипломатов стран Евросоюза, работающих в Беларуси.

Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, помочь дипломатам в Беларуси решили потому, что у них в этой стране нет возможности сделать прививку вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе.

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"Мы ближе всего к Минску, поэтому естественно, что были той страной, которая протянула руку помощи дипломатам с резиденцией там - их работа в этом государстве не только ответственна, но часто и опасна", - сказал Ландсбергис.

МИД Литвы предложил сделать прививки всем дипломатам ЕС, работающим в Беларуси. 60 из них 5-14 мая прибыли в Вильнюс и получили вакцину. Прививки делали вакциной Janssen, которая предусматривает введение только одной дозы для полной иммунизации.

Вакцины получили дипломаты из Италии, Франции, Латвии, Нидерландов, Швеции, Чехии, Словакии, Венгрии и других стран.

В Беларуси сейчас прививают от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и китайской Sinopharm.