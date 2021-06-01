Нова хвиля послаблення карантину почала діяти в Литві

У Литві з 1 червня почали діяти нові послаблення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З 1 червня у приватних і громадських місцях в приміщенні можна перебувати групами не більше 10 осіб або двом домогосподарствам. На відкритому повітрі кількість присутніх не обмежується.

Обмеження не діють, якщо разом збираються люди, у яких є так званий "паспорт можливостей".

На відкритому просторі, якщо поруч немає інших людей, а також в дитячих таборах, маски надягати не треба.

З 1 червня "паспорт можливостей" зможуть отримати особи, які не раніше ніж за 72 години здали ПЛР-тест. Як і раніше, "паспорт можливостей" можна отримати на 24 години, здавши тест на антигени.

"Паспорт можливостей" щеплені вакциною від COVID-19 Janssen зможуть отримати через два тижні після вакцинації. Як і раніше, діє паспорт і для щеплених іншими вакцинами.

Крім того, "паспорт можливостей" отримують ті, хто перехворів на COVID-19, якщо діагноз був підтверджений позитивним ПЛР-тестом і з моменту тестування не пройшло 180 днів.

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У муніципалітетах, де захворюваність коронавірусом нa 100 тисяч населення за 14 днів нижча за 200, учні 5-11 класів можуть повернутися в школи без тестів.

З 1 червня в місцях надання послуг на одного клієнта потрібно виділяти 10 кв. м площі. Така ж вимога поширюється на місця торгівлі - магазини і ринки. У місцях дозвілля і спортклубах, басейнах, лазнях, на дискотеках - 20 кв. м на одного клієнта.

Ці вимоги не діють, якщо всі клієнти приходять з "паспортом можливостей".

З 1 червня кафе, ресторани, бари, нічні клуби, казино та інші місця розваг працюють з 7 до 24 години, якщо люди їдять і споживають напої на вулиці. Усередині приміщень заклади можуть приймати клієнтів 7 до 24 години тільки з "паспортом можливостей".

У закритих приміщеннях в заходах можуть брати участь не більше 250 осіб, заповненість залу - не більше 50%.

На вулиці кількість глядачів не обмежена, всі місця повинні бути сидячими. Як і раніше, під час заходів не можна торгувати напоями та їжею, відвідувачі заходів повинні бути в масках і на вулиці, і в приміщеннях.

Якщо у всіх відвідувачів є "паспорт можливостей", то в приміщенні можуть бути не більше 2000 осіб, заповненість залу - не більше 75%.