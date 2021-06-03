Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины против коронавируса, после чего подвергся критике из-за того, что в стране не хватает вакцин для ключевых сотрудников.

О том сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Эрдоган получил первую дозу вакцины Sinovac китайского производства 14 января и был одним из первых в Турции, кто вакцинировался. Вторую прививку Sinovac он получил 11 февраля и на этой неделе сообщил, что 10 марта получил третью дозу.

Он не сказал, был ли это также Sinovac или Pfizer-BioNTech, который также закупила Турция.

67-летний Эрдоган является первым мировым лидером, который признал, что получил три дозы, и сказал, что сделал это, чтобы проверить, повысится ли уровень его антител. Ученые утверждали, что для усиления иммунитета более рекомендованных двух уколов могут понадобиться "бустерные дозы" или ежегодные вакцинации против COVID-19.

Однако в то время, когда он получил дополнительную дозу, людям, которые имеют первую прививку препаратом Pfizer, сказали, что им придется подождать 12 недель, а не один месяц, за неимением вакцин в Турции.

Энгин Озкоч, глава парламентской группы основной оппозиционной партии, сказал: "Нет даже одной дозы для граждан, но сразу три для Эрдогана".

На сегодняшний день в Турции было сделано около 30 млн уколов, причем 12 млн человек - 15,4% населения - получили две дозы. Работникам туризма уделили приоритетное внимание в рамках усилий Анкары по запуску отрасли, на долю которой приходится более 10% ее ВВП.

Однако другим ключевым работникам, таким как учителя, пришлось дольше ждать вакцинации. Всем, у кого был положительный результат теста на вирус, также запрещается делать прививки в течение шести месяцев.

Осман Кучукосманоглу, глава Стамбульской медицинской палаты, сообщил, что Министерство здравоохранения рассматривало возможность введения третьей дозы медицинским работникам, но решение еще не принято из-за отсутствия данных об эффективности.

Исследования показали неоднозначные результаты по эффективности Sinovac, а также Sinofarm, другой китайской вакцины, хотя Всемирная организация здравоохранения одобрила использование обеих. Многие турки вместо этого выбрали уколы Pfizer с тех пор, как первая партия была доставлена ​​в Турцию в марте.

На прошлой неделе было объявлено, что получены еще 120 млн доз Pfizer, 30 млн должны быть доставлены до конца июня, а еще 90 млн - до конца сентября.

Турция также подписала с Россией соглашение о производстве российской вакцины "Спутник V".