Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании со спорными поправками

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать закон о возобновлении наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, принятый Верховной Радой со спорными поправками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - сказал Зеленский.

В заявлении отмечается, что депутаты проголосовали инициированный президентом законопроект № 4651 в варианте, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону", - сказал президент.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В результате решения Украины рисковала потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, а также безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, предусмотрев за ложь о состоянии штрафы и ограничения свободы. В ЕС отметили, что считают это недостаточным шагом.

Венецианская комиссия Совета Европы также рекомендовала вернуть тюремное заключение за умышленное сокрытие активов выше определенной границы.