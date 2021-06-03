Дипломат G7: спроби Києва здолати олігархів тішать, але потрібні ключові реформи

Зусилля українського уряду з подолання олігархів тішать, однак зменшити їхній вплив ще до ухвалення відповідної законодавчої ініціативи може впровадження ключових реформ.

Про це у коментарі "Європейській правді" заявив інформований дипломат з держави G7, коментуючи внесений у ВР законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію.

"Мета обмеження ролі олігархів є критично важливою: не може бути по-справжньому успішного майбутнього для економіки України без вирішення проблеми їх впливу. Я радий чути, що український уряд працює над цим питанням", - зазначив дипломат.

"Але ще до розробки нової моделі вирішення проблеми олігархів проведення судової реформи, зміцнення українських антикорупційних інституцій, регулюючих органів і антимонопольного комітету могли б негайно усунути негативний вплив олігархів. Всі ці реформи складні, але можуть бути повністю реалізовані при наявності політичної волі", - додав він.

Водночас у коментарі співрозмовник ЄП утримався від оцінок щодо вже поданого законопроєкту про боротьбу з олігархами.

2 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про олігархів.

3 червня на сайті Ради з'явився текст проєкту закону, який передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями.