Дипломат G7: попытки Киева преодолеть олигархов радуют, но нужны ключевые реформы
Усилия украинского правительства по преодолению олигархов радуют, однако уменьшить их влияние еще до принятия соответствующей законодательной инициативы может внедрения ключевых реформ.
Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил информированный дипломат из государства G7, комментируя внесенный в ВР законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.
"Цель ограничения роли олигархов является критически важной: не может быть по-настоящему успешного будущего для экономики Украины без решения проблемы их влияния. Я рад слышать, что украинское правительство работает над этим вопросом", - отметил дипломат.
"Но еще до разработки новой модели решения проблемы олигархов проведение судебной реформы, укрепление украинских антикоррупционных институтов, регулирующих органов и антимонопольного комитета могли бы устранить негативное влияние олигархов. Все эти реформы сложные, но могут быть полностью реализованы при наличии политической воли", - добавил он.
В то же время в комментарии собеседник ЕП воздержался от оценок уже поданного законопроекта о борьбе с олигархами.
2 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об олигархах.
3 июня на сайте Рады появился текст проекта закона, который предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям.