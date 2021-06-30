Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму

Німеччина завершила вивід військових з Афганістану

Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі






Міністр оборони Данії заявила про спільну стурбованість нордичних країн щодо РФ 

Середа, 30 червня 2021, 14:01

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен після зустрічі зі своїми колегами з інших нордичних країн заявила, що всі міністри оборони поділяють занепокоєння щодо агресивних дій Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Тріне Брамсен надала коментар після зустрічі у Гельсінкі міністрів оборони з ініціативи Nordefco, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція та Фінляндія. На додачу, цього разу до неї долучилися представники Британії, Нідерландів та деяких країн Балтії.

Читайте також
Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі

"Ми посилюємо співпрацю вже зараз і хочемо мати сильніший спільний фронт для протидії Росії", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у червні російські винищувачі двічі порушили повітряний простір Данії, а за кілька днів - Естонії. 

Брамсен тоді заявила, що це є "абсолютно новим і агресивним вчинком", тому що літаки отримали попередження про порушення, але не змінили курс. Останній інцидент з порушенням росіянами данського повітряного простору перед тим був у вересні 2020 року. 

Читайте також:  Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем.




Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Росія
powered by lun.ua