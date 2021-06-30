Міністр оборони Данії заявила про спільну стурбованість нордичних країн щодо РФ
Міністр оборони Данії Тріне Брамсен після зустрічі зі своїми колегами з інших нордичних країн заявила, що всі міністри оборони поділяють занепокоєння щодо агресивних дій Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.
Тріне Брамсен надала коментар після зустрічі у Гельсінкі міністрів оборони з ініціативи Nordefco, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція та Фінляндія. На додачу, цього разу до неї долучилися представники Британії, Нідерландів та деяких країн Балтії.
"Ми посилюємо співпрацю вже зараз і хочемо мати сильніший спільний фронт для протидії Росії", - додала вона.
Нагадаємо, раніше у червні російські винищувачі двічі порушили повітряний простір Данії, а за кілька днів - Естонії.
Брамсен тоді заявила, що це є "абсолютно новим і агресивним вчинком", тому що літаки отримали попередження про порушення, але не змінили курс. Останній інцидент з порушенням росіянами данського повітряного простору перед тим був у вересні 2020 року.
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