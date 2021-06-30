Міністр оборони Данії заявила про спільну стурбованість нордичних країн щодо РФ 

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен після зустрічі зі своїми колегами з інших нордичних країн заявила, що всі міністри оборони поділяють занепокоєння щодо агресивних дій Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Тріне Брамсен надала коментар після зустрічі у Гельсінкі міністрів оборони з ініціативи Nordefco, до якої входять Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція та Фінляндія. На додачу, цього разу до неї долучилися представники Британії, Нідерландів та деяких країн Балтії.

Читайте також Нідерланди звинуватили літаки РФ у небезпечних діях поблизу фрегата в Чорному морі

"Ми посилюємо співпрацю вже зараз і хочемо мати сильніший спільний фронт для протидії Росії", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у червні російські винищувачі двічі порушили повітряний простір Данії, а за кілька днів - Естонії.

Брамсен тоді заявила, що це є "абсолютно новим і агресивним вчинком", тому що літаки отримали попередження про порушення, але не змінили курс. Останній інцидент з порушенням росіянами данського повітряного простору перед тим був у вересні 2020 року.

Читайте також: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем.







