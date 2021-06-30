Министр обороны Дании заявила о совместной обеспокоенности нордических стран в отношении РФ

Министр обороны Дании Трине Брамсен после встречи со своими коллегами из других нордических стран заявили, что все министры обороны разделяют обеспокоенность агрессивными действиями России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Трине Брамсен дала комментарий после встречи в Хельсинки министров обороны по инициативе Nordefco, в которую входят Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. В дополнение на этот раз к ней присоединились представители Великобритании, Нидерландов и некоторых стран Балтии.

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"Мы усиливаем сотрудничество уже сейчас и хотим иметь сильный общий фронт для противодействия России", - добавила она.

Напомним, ранее в июне российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Дании, а через несколько дней - Эстонии.

Брамсен тогда назвала это "абсолютно новым и агрессивным поступком", потому что самолеты получили предупреждение о нарушении, но не изменили курс. Последний инцидент с нарушением россиянами датского воздушного пространства перед тем был в сентябре 2020 года.

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