ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України

ЄС з 1 липня дозволить вільний в’їзд зі ще 12 країн, в тому числі Молдови, Азербайджану і Вірменії.

Про це у Twitter повідомили журналісти "Радіо Свобода" з посиланням на рішення комітету постійних представників ЄС, передає "Європейська правда".

"Косово, Боснія та Чорногорія включені до списку безпечних для подорожей країн. Постійні представники держав-членів ЄС затвердили оновлений список із 12 додатковими країнами. Він набере чинності до кінця цього тижня" - написала журналістка Джерачіна Тухіна.

В свою чергу Рікард Джозвяк уточнив, що рекомендація набуде чинності з четверга. За його даними, Молдова, Вірменія та Азербайджан також включені до списку.

Примітно, що держави, для мешканців яких ЄС відновлює право вільного в'їзду, мають несуттєво відмінні від українських показники захворюваності. Так, за формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення. За даними, які використовує Європейський центр контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник складає 33,3, у Молдови 28,8, у Вірменії 35,2. Однак журналісти, ознайомлені з рішенням, не називають Україну у переліку тих, даним яких ЄС довіряє настільки, щоби відновити для їхніх мешканців в'їзд.

ЄС востаннє оновлював свої рекомендації щодо подорожей 18 червня.

Тоді вільний в’їзд був дозволений з Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, США та Китаю (у випадку заходів взаємності з боку Пекіна.