ЕС возобновляет свободный въезд из Молдовы и ряда других государств, но не из Украины

ЕС с 1 июля позволит свободный въезд с еще 12 стран, в том числе Молдовы, Азербайджана и Армении.

Об этом в Twitter сообщили журналисты "Радио Свобода" со ссылкой на решение комитета постоянных представителей ЕС, передает "Европейская правда".

"Косово, Босния и Черногория включены в список безопасных для путешествий стран. Постоянные представители государств-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели", - написала журналистка Джерачина Тухина.

В свою очередь Рикард Джозвяк уточнил, что рекомендация вступит в силу с четверга.

По его данным, Молдова, Армения и Азербайджан также включены в список.

Примечательно, что государства, для жителей которых ЕС восстанавливает право свободного въезда, имеют несущественно отличия от украинских показателей заболеваемости. Так, по формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения. По данным, которые использует Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, в Украине этот показатель составляет 33,3, в Молдове 28,8, в Армении 35,2. Однако журналисты, знакомые с решением, не называют Украину в перечне тех, данным которых ЕС доверяет настолько, чтобы восстановить для их жителей въезд.

ЕС в последний раз обновлял свои рекомендации по путешествиям 18 июня.

Тогда свободный въезд был разрешен из Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая (в случае взаимности со стороны Пекина).