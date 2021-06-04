Прем’єрка Данії щепилася від коронавірусу

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

Метте Фредеріксен отримала щеплення в одній з лікарень Копенгагена і сказала, що почувається "фантастично" з цього приводу, подякувавши медикам, залученим до кампанії.

Прем’єрка щепилася в рамках національної кампанії у свою чергу. Зараз у столиці триває вакцинація людей 1977-1979 року народження. Метте Фредеріксен народилася у 1977 році.

У Данії принаймні першу дозу щеплення отримали понад 2,2 млн осіб з близько 5,8 млн населення країни.

Нещодавно щеплення отримав також прем'єр Нідерландів Марк Рютте.