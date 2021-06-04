Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посли ЄС схвалили заборону для білоруських літаків приземлятися в аеропортах Євросоюзу - ЗМІ

Cерія вибухів прогриміла на складах боєприпасів у Сербії

В Орбана заявили про готовність до його зустрічі з Зеленським: рішення за Києвом

Дипломат G7: спроби Києва здолати олігархів тішать, але потрібні ключові реформи






Прем’єрка Данії щепилася від коронавірусу

П'ятниця, 4 червня 2021, 10:38

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.

Метте Фредеріксен отримала щеплення в одній з лікарень Копенгагена і сказала, що почувається "фантастично" з цього приводу, подякувавши медикам, залученим до кампанії. 

 

Прем’єрка щепилася в рамках національної кампанії у свою чергу. Зараз у столиці триває вакцинація людей 1977-1979 року народження. Метте Фредеріксен народилася у 1977 році.

У Данії принаймні першу дозу щеплення отримали понад 2,2 млн осіб з близько 5,8 млн населення країни.

Нещодавно щеплення отримав також прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Вакцини
powered by lun.ua