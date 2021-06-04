Прем’єрка Данії щепилася від коронавірусу
П'ятниця, 4 червня 2021, 10:38
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV2.
Метте Фредеріксен отримала щеплення в одній з лікарень Копенгагена і сказала, що почувається "фантастично" з цього приводу, подякувавши медикам, залученим до кампанії.
Прем’єрка щепилася в рамках національної кампанії у свою чергу. Зараз у столиці триває вакцинація людей 1977-1979 року народження. Метте Фредеріксен народилася у 1977 році.
У Данії принаймні першу дозу щеплення отримали понад 2,2 млн осіб з близько 5,8 млн населення країни.
Нещодавно щеплення отримав також прем'єр Нідерландів Марк Рютте.
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