Премьер Дании привилась от коронавируса

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен получила свою первую дозу вакцины от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.

Метте Фредериксен получила прививку в одной из больниц Копенгагена и сказала, что чувствует себя "фантастически" по этому поводу, поблагодарив медиков, вовлеченных в кампанию.

Премьер привилась в рамках национальной кампании в свою очередь. Сейчас в столице продолжается вакцинация людей 1977-1979 годов рождения. Метте Фредериксен родилась в 1977 году.

В Дании по крайней мере первую дозу прививки получили более 2,2 млн человек из около 5,8 млн населения страны.

Недавно прививки получил также премьер Нидерландов Марк Рютте.