Премьер Дании привилась от коронавируса
Пятница, 4 июня 2021, 10:38
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен получила свою первую дозу вакцины от коронавируса.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV2.
Метте Фредериксен получила прививку в одной из больниц Копенгагена и сказала, что чувствует себя "фантастически" по этому поводу, поблагодарив медиков, вовлеченных в кампанию.
Премьер привилась в рамках национальной кампании в свою очередь. Сейчас в столице продолжается вакцинация людей 1977-1979 годов рождения. Метте Фредериксен родилась в 1977 году.
В Дании по крайней мере первую дозу прививки получили более 2,2 млн человек из около 5,8 млн населения страны.
Недавно прививки получил также премьер Нидерландов Марк Рютте.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua