Двоє німців незаконно перетнули український кордон, бо думали, що Україна в ЄС

Українські прикордонники впіймали на незаконному перетині кордону двох німецьких велосипедистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що ввечері у четвер військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні.

До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21- та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.

З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

Наразі на чоловіків оформлені документи адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону України.

Варто зазначити, що навіть всередині ЄС є кордони, які також заборонено перетинати не в пунктах пропуску, - зокрема, йдеться про кордони держав Шенгену і тих, які не входять до Шенгенської зони.