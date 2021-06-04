Двое немцев незаконно пересекли украинскую границу, потому что думали, что Украина в ЕС

Украинские пограничники поймали на незаконном пересечении границы двух немецких велосипедистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что вечером в четверг военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, установленного на границе.

К указанному месту сразу отправился пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители – 21- и 36-летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ.

Из Дюссельдорфа они выехали около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Сейчас на мужчин оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Стоит отметить, что даже внутри ЕС есть границы, которые запрещено пересекать не в пунктах пропуска - в частности, речь идет о границах государств Шенгена с теми, что не входят в Шенгенскую зону.