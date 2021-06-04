Литва звинуватила Білорусь у спробі затримати авто з диппоштою на кордоні

Міністерство закордонних справ Литви заявило про спробу білоруських чиновників затримати автомобіль з дипломатичною поштою на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті відомства.

"Міністерство закордонних справ Литви висловлює рішучий протест через безпрецедентний інцидент. Сьогодні дипломатичний транспортний засіб незаконно зупинено на державному кордоні з Білоруссю та повернуто назад до Литви", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, у пункті перетину Мядінінкай білоруські чиновники вимагали зняти дипломатичні пломби та відкрити машину.

Коли литовські дипломатичні кур'єри відмовились, вони були змушені повернутися до Литви.

"Білоруські чиновники перешкоджали проходженню наших дипломатичних кур'єрів, що є грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Білорусь ще раз продемонструвала, що ця країна підриває всі правила цивілізації. У центрі Європи є лютуючий диктатор", - сказав міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Представника посольства Білорусі терміново викликали до МЗС Литви та вручили ноту протесту через перешкоджання проходженню дипломатичних кур'єрів на литовсько-білоруському державному кордоні.