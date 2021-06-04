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Литва обвинила Беларусь в попытке задержать авто с диппочтой на границе

Пятница, 4 июня 2021, 16:21

Министерство иностранных дел Литвы заявило о попытке белорусских чиновников задержать автомобиль с дипломатической почтой на границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест из-за беспрецедентного инцидента. Сегодня дипломатическое транспортное средство было незаконно остановлено на государственной границе с Беларусью и возвращено обратно в Литву", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в пункте пропуска Мядининкай белорусские чиновники требовали снять дипломатические пломбы и открыть машину.

Когда литовские дипломатические курьеры отказались, они были вынуждены вернуться в Литву.

"Белорусские чиновники препятствовали прохождению наших дипломатических курьеров, что является грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что эта страна подрывает все правила цивилизации", - сказал министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис.

Представителя посольства Беларуси срочно вызвали в МИД Литвы и вручили ноту протеста из-за препятствования прохождению дипломатических курьеров на литовско-белорусской государственной границе.

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