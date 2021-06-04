Канцлер Австрії на форумі з Путіним заявив про готовність купувати "Спутник V"

Канцлер Австрії Себастьян Курц позитивно оцінив російську вакцину "Спутник V" і подякував президенту РФ Владіміру Путіну за внесок у боротьбу з пандемією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час виступу у відеоформаті на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Я дуже радий, що "Спутник V" представлений вже в 60 країнах. Я хотів би подякувати вам, пане президенте, за внесок у цій області, адже важливо перемогти пандемію у всіх країнах світу", - сказав Курц.

"Немає ніякого значення, звідки ця вакцина - з Китаю, Америки, Росії чи ЄС. Кожен успіх в боротьбі проти коронавірусу - це успіх усього світу. Ми переможемо тільки тоді, коли вакцина буде доступна по всьому світу", - додав він.

Курц сказав, що вже були проведені переговори з Росією про закупівлю "Спутник V", але поки вона не схвалена в ЄС.

"Для нас це не політична тема, тут не повинні враховуватися геополітичні моменти, коли йдеться про вакцину... Але з точки зору європейського законодавства, вакцини тільки тоді застосовуються, коли отримують допуск на європейський ринок. Якби нам дали дозвіл, ми, звичайно, могли б закупити "Спутник V" і прискорити процес вакцинації в Австрії", - сказав він.

Нагадаємо, колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль увійшла до нового складу ради директорів компанії "Роснефть", затвердженого акціонерами російської компанії.

Кнайсль обіймала крісло міністра закордонних справ в уряді Себастіана Курца з грудня 2017 року за квотою ультраправої Партії свободи. Вона пішла з міністерства після падіння першого уряду Курца, що сталось через скандал із підкупом Партії свободи.

Вона також запам’яталась танцем з президентом РФ Владіміром Путіним на своєму весіллі.