Канцлер Австрии на форуме с Путиным заявил о готовности покупать "Спутник V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц положительно оценил российскую вакцину "Спутник V" и поблагодарил президента РФ Владимира Путину за вклад в борьбу с пандемией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в видеоформате на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я очень рад, что "Спутник V" представлен уже в 60 странах. Я хотел бы поблагодарить вас, господин президент, за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира", - сказал Курц.

"Не имеет никакого значения, откуда эта вакцина - из Китая, Америки, России или ЕС. Каждый успех в борьбе с коронавирусом - это успех всего мира. Мы победим только тогда, когда вакцина будет доступна по всему миру", - добавил он.

Курц сказал, что уже были проведены переговоры с Россией о закупке "Спутник V", но пока она не одобрена в ЕС.

"Для нас это не политическая тема, должны учитываться геополитические моменты, когда речь идет о вакцине... Но с точки зрения европейского законодательства вакцины только тогда применяются, когда получают допуск на европейский рынок. Если бы нам дали разрешение, мы, конечно могли бы закупить "Спутник V" и ускорить процесс вакцинации в Австрии", - сказал он.

Напомним, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в новый состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденного акционерами российской компании.

Кнайсль занимала кресло министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой Партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

Она также запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным, который был гостем на ее свадьбе.