Швейцарія запустить COVID-сертифікати з наступного тижня

Уряд Швейцарії почне видавати сертифікати COVID-19 наступного тижня людям, які були вакциновані, здали негативний результат або одужали від інфекції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд все ще опрацьовує деталі того, коли сертифікат - доступний в паперовому та електронному форматі - необхідно буде представляти всередині країни і які обмеження можуть бути зняті для пред'явників, включаючи тих, хто хоче відвідувати заходи.

"Мета сертифікату зрозуміла: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була вакцинована, видужала або пройшла тестування. Зокрема, він спростить поїздки в Шенгенську зону", - заявив міністр фінансів Улі Маурер.

Постанова, що створює правову основу для запуску швейцарської системи, набуває чинності в понеділок, коли почнеться випуск перших сертифікатів. Вони будуть доступні для широкого загалу не пізніше кінця червня.

Швейцарські офіційні особи заявили, що система сумісна з нормами ЄС, а Маурер сказав, що не може уявити, що ЄС відмовиться визнати її на тлі провалу переговорів щодо двостороннього договору.