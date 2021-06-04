Швейцария запустит COVID-сертификаты со следующей недели

Правительство Швейцарии начнет выдавать сертификаты COVID-19 на следующей неделе людям, которые были вакцинированы, сдали отрицательный результат или выздоровели от инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство все еще прорабатывает детали того, когда сертификат - доступный в бумажном и электронном формате – необходимо будет представлять внутри страны и какие ограничения могут быть сняты для предъявителей, включая тех, кто хочет посещать мероприятия.

"Цель сертификата ясна: он должен создавать свободу передвижения, показывая, что человек был вакцинирован, выздоровел или прошел тестирование. В частности, он упростит поездки в Шенгенскую зону", - заявил министр финансов Ули Маурер.

Постановление, создающее правовую основу для запуска швейцарской системы, вступает в силу в понедельник, когда начнется выпуск первых сертификатов. Они будут доступны для широкой публики не позднее конца июня.

Швейцарские официальные лица заявили, что система совместима с нормами ЕС, а Маурер сказал, что не может представить, что ЕС откажется признать ее на фоне холодных отношений по проекту двустороннего договора, который Берн отклонил на прошлой неделе.