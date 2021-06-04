Президент Сербії анонсував відновлення переговорів про нормалізацію з Косовом

Переговори щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом, які проходять за посередництва ЄС, та які зайшли в глухий кут в минулому році, відновляться протягом декількох днів.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Вучич не уточнив дату відновлення перемовин, але сказав, що "діалог продовжиться в дуже короткі терміни.

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"Ми говоримо про дні, а не про тижні. Ми завжди готові до розмови. Сербія не хоче замороженого конфлікту", - сказав Вучич.

Сербський президент виступив з промовою після того, як посланці США і ЄС відвідали на цьому тижні Сербію і Косово в рамках зусиль з вирішення давньої проблеми напружених відносин між ними після воєн у 1990-х роках.

Заступник помічника держсекретаря США Метью Палмер і спецпредставник ЄС щодо діалогу між Белградом та Приштиною Мирослав Лайчак зустрілися з Вучичем у Белграді в четвер після візиту до Приштини на початку тижня.

Косово, колишній сербський регіон, проголосило незалежність в 2008 році, яку Сербія не визнає.

Сполучені Штати і більшість країн ЄС визнали незалежність Косова, в той час як Сербія користується підтримкою Росії та Китаю.