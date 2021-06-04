Президент Сербии анонсировал возобновление переговоров о нормализации с Косово

Переговоры по нормализации отношений между Сербией и Косово, которые проходят при посредничестве ЕС, и которые зашли в тупик в прошлом году, возобновятся в течение нескольких дней.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Вучич не уточнил дату возобновления переговоров, но сказал, что "диалог продолжится в очень короткие сроки.

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"Мы говорим о днях, а не о неделях. Мы всегда готовы к разговору. Сербия не хочет замороженного конфликта", - сказал Вучич.

Сербский президент выступил с речью после того, как посланцы США и ЕС посетили на этой неделе Сербию и Косово в рамках усилий по решению давней проблемы напряженных отношений между ними после войн в 1990-х годах.

Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер и спецпредставитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак встретились с Вучичем в Белграде в четверг после визита в Приштину в начале недели.

Косово, бывший сербский регион, провозгласило независимость в 2008 году, которую Сербия не признает.

Соединенные Штаты и большинство стран ЕС признали независимость Косово, в то время как Сербия пользуется поддержкой России и Китая.