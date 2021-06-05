Сербія першою у Європі почала виробництво російської вакцини "Спутник V"
Виробництво російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" почалося в п'ятницю на базі сербського інституту "Торлак".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербський телеканал РТС.
Компоненти для вакцини прибули з Росії в п'ятницю ввечері. "Спутник", вироблений в Сербії, може надійти в пункти вакцинації вже через 10 днів.
Таким чином, Сербія стане першою країною в Європі, що виробляє російську вакцину.
За запуском лінії за допомогою відеозв'язку спостерігали президенти Сербії та Росії Олександр Вучич і Владімір Путін.
Вучич сказав, що "сьогодні боєприпаси для нашої зброї проти COVID-19 надходять з братньої Росії. Після трьох серій перевірок ми починаємо організоване серійне виробництво 4 мільйонів доз вакцини "Спутник V".
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про готовність купувати російську вакцину "Спутник V" на економічному форумі з Путіним.