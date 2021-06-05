Сербия первой в Европе начала производство российской вакцины "Спутник V"

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" началось в пятницу на базе сербского института "Торлак".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканала РТС.

Компоненты для вакцины прибыли из России в пятницу вечером. "Спутник", производимый в Сербии, может поступить в пункты вакцинации уже через 10 дней.

Таким образом, Сербия станет первой страной в Европе, производящей российскую вакцину.

За запуском линии посредством видеосвязи наблюдали президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин.

Вучич сказал, что "сегодня боеприпасы для нашего оружия против COVID-19 поступают из братской России. После трех серий проверок мы начинаем организованное серийное производство 4 миллионов доз вакцины "Спутник V".

Напомним, канцлер Австрии Курц заявил о готовности покупать российскую вакцину "Спутник V" на экономическом форуме с Путиным.