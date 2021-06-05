У Нідерландах відкрилися ресторани, музеї і театри

У Нідерландах з суботи 5 червня настав новий етап послаблення карантинних обмежень, що передбачає відкриття музеїв, кінотеатрів, театрів та дозвіл ресторанам приймати гостей всередині закладів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Ресторани зможуть приймати відвідувачів у кількості 50% від загальної місткості закладу та не більше 4 осіб за столом.

Крім того, потрібно заздалегідь домовлятися про візит на конкретний час, на вході здійснюється температурний контроль, а обслуговування дозволене тільки за столиками.

У багатьох театрах квитки на перші дні після відкриття вже повністю розпродані, а окремі культурні заклади, як концертний зал у містечку Еммен, символічно почали перший захід одразу ж після опівночі, коли дозвіл набув чинності.

Нідерланди почали вихід з жорсткого локдауну в кінці квітня. Щоденний приріст нових хворих відтоді продовжує спадати і останнім часом тримається на рівні більше 2000. Населення країни - близько 17,2 млн.