В Нидерландах открылись рестораны, музеи и театры

В Нидерландах с субботы 5 июня наступил новый этап ослабления карантина, который предусматривает открытие музеев, кинотеатров, театров и разрешение ресторанам принимать гостей внутри заведений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Рестораны смогут принимать посетителей в количестве 50% от общей вместимости учреждения и не более 4 человек за столом.

Кроме того, нужно заранее договариваться о визите на конкретное время, на входе осуществляется температурный контроль, а обслуживание разрешено только за столиками.

Во многих театрах билеты на первые дни после открытия уже полностью распроданы, а отдельные культурные заведения, как концертный зал в городе Эммен, символически начали первое мероприятие сразу же после полуночи, когда разрешение вступило в силу.

Нидерланды начали выход из жесткого локдауну в конце апреля. Ежедневный прирост новых больных с тех пор продолжает спадать и в последнее время держится на уровне более 2000 за день. Население страны - около 17,2 млн.