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Бельгия разрешает ресторанам и барам принимать посетителей в помещениях

Суббота, 5 июня 2021, 17:24

Ресторанам и барам в Бельгии с 9 июня разрешат принимать посетителей в помещении, а полностью вакцинированные люди будут освобождены от тестирования после возвращения из-за границы.

Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"За прошедшие месяцы мы прошли долгий путь. Нам удалось превратить опасную ситуацию в благоприятный прогноз на лето", - заявил Де Кроо.

Дата 9 июня была намечена в начале мая и подтверждена в пятницу. Бары и рестораны будут открыты до 23:30 и текущие правила социального дистанцирования будут продолжать применяться.

Ослабление ограничений, запланированное на 9 июня, может продолжаться до тех пор, пока будет соблюдаться ограничение - менее 500 пациентов с коронавирусом в отделении интенсивной терапии.

По данным бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, в четверг их было 364. С 27 мая этот показатель был ниже отметки 500.

Также принято решение о том, что люди, возвращающиеся в Бельгию из страны в так называемой красной зоне и не полностью вакцинированные, должны будут пройти тестирование по прибытии. Однако люди, которые были полностью вакцинированы в течение как минимум двух недель, не будут проходить тестирование по возвращении.

Карантина для прибывающих из-за пределов Бельгии не будет, если путешественник либо полностью вакцинирован, либо вылечился от COVID-19, либо получил отрицательный результат ПЦР в течение 72 часов. Это не относится к прибывшим из районов, которые считаются "повышенным риском".

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