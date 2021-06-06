Генсек НАТО застеріг Путіна й Лукашенка від дестабілізації на східному флангу Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг президента РФ Владіміра Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка від дестабілізаційних дій на східному флангу Альянсу.

Про це йдеться в його інтерв’ю WELT AM SONNTAG, пише "Європейська правда".

"НАТО - це оборонний альянс... Проте ми зберігаємо пильність і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається у Білорусі. У разі надзвичайної ситуації, звісно ми готові захищати членів Альянсу від будь-яких видів загроз з боку Мінська чи Москви", - цитує його видання.

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Столтенберг зауважив, що ситуацію у Білорусі обговорюватимуть на майбутньому саміті НАТО 14 червня, зокрема її все більшу залежність від Росії.

"Союзники серйозно стурбовані ще ближчою співпрацею між Москвою та Мінськом останніми місяцями. Ми вже бачили, як Росія порушила територіальну цілісність таких країн як Україна, Грузія, Молдова", - зауважив генсек Альянсу, додавши, що декілька членів НАТО мають спільний кордон з Білоруссю.

Він додав, що майбутній підхід НАТО щодо Росії грунтуватиметься на принципах "стримування і діалогу". "Ми повинні продовжити говорити з Росією про такі питання як контроль за озброєннями та інші військові й політичні виклики. Якщо ми не будемо говорити, ми не зможемо врегулювати існуючі суперечності та покращити взаєморозуміння", - зазначив Єнс Столтенберг.

Як відомо, у вересні 2021 року Росія та Білорусь планують спільні стратегічні військові навчання "Запад-2021". У Міноборони РФ заявили, що навчання мають "виключно оборонний характер" і міжнародних партнерів поінформують про деталі так, як передбачають міжнародні договори.



