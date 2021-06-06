Генсек НАТО предостерег Путина и Лукашенко от дестабилизации на восточном фланга Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко от дестабилизирующих действий на восточном фланга Альянса.

Об этом говорится в его интервью WELT AM SONNTAG, пишет "Европейская правда".

"НАТО - это оборонительный альянс ... Однако мы сохраняем бдительность и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В случае чрезвычайной ситуации, конечно мы готовы защищать членов от любых видов угроз со стороны Минска или Москвы", - цитирует его издание.

Читайте также В МИД обещают Лукашенко санкции в случае запуска рейсов в Крым

Столтенберг отметил, что ситуация в Беларуси будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 14 июня, в частности, её все большая зависимость от России.

"Союзники серьезно обеспокоены еще более близким сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. Мы уже видели, как Россия нарушила территориальную целостность таких стран как Украина, Грузия, Молдова", - отметил генсек Альянса, добавив, что несколько членов НАТО общую границу с Беларусью.

Он добавил, что будущий подход НАТО в отношении России будет основываться на принципах "сдерживания и диалога". "Мы должны продолжить говорить с Россией о таких вопросах как контроль над вооружениями и другие военные и политические вызовы. Если мы не будем говорить, мы не сможем урегулировать существующие противоречия и улучшить взаимопонимание", - отметил Йенс Столтенберг.

Как известно, в сентябре 2021 Россия и Беларусь планируют совместные стратегические военные учения "Запад-2021". В Минобороны РФ заявили, что учения имеют "исключительно оборонительный характер" и международных партнеров проинформируют о деталях так, как предполагают международные соглашения.