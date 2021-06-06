Британія відкриває вакцинацію від коронавірусу для молоді до 30 років

У Британії з наступного тижня відкривають доступ до вакцини від коронавірусу для людей віком до 30 років.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це заявив міністр охорони здоров’я Метт Хенкок.

Це наближає країну ще на крок ближче до вакцинації всього дорослого населення та повернення людям свобод, які довелося обмежити у зв’язку з пандемією, зазначив він.

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За його словами, в уряді розраховуть, що до 21 червня вакцинацію від коронавірусу завершать близько трьох п’ятих усіх дорослих жителів країни. На цей час обидві дози вакцини отримали 52% дорослих, а першою дозою щепили понад 75%.

Водночас, міністр не виключає відтермінування наступних послаблень обмежень з 21 червня, зокрема через побоювання щодо індійського штаму коронавірусу. За останніми даними, він може бути на 40% заразнішим.

Хенкок зазначив, що уряд ухвалюватиме рішення про це, коли надійдуть повні дані про епідемічну ситуацію за останній тиждень.

За його словами, масковий режим та рекомендація дистанційної роботи найімовірніше залишатимуться ще тривалий час.