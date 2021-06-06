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Британия открывает вакцинацию от коронавируса для молодежи до 30 лет

Воскресенье, 6 июня 2021, 13:50

В Британии со следующей недели открывают доступ к вакцине от коронавируса для людей в возрасте до 30 лет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Это приближает страну еще на шаг ближе к вакцинации всего взрослого населения и возвращению людям свобод, ограниченных в связи с пандемией, отметил он.

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По его словам, в правительстве рассчитывают, что до 21 июня вакцинацию от коронавируса завершат около трех пятых всех взрослых жителей страны. На сегодня обе дозы вакцины получили 52% взрослых, а первую дозу - более 75%.

В то же время, министр не исключает отсрочки следующих послаблений ограничений с 21 июня, в частности из-за опасений относительно индийского штамма коронавируса. По последним данным, он может быть на 40% заразнее.

Хэнкок отметил, что правительство будет принимать решение об этом, когда поступят полные данные об эпидемической ситуации за последнюю неделю.

По его словам, масочный режим и рекомендация дистанционной работы скорее всего будут оставаться еще долгое время.

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