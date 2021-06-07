Зеленский: от Байдена я хотел бы понимания в вопросе ПДЧ для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом США Джо Байденом хотел бы "получить понимание" энергетической безопасности Украины, Плана действий по членству в НАТО и возвращения временно утраченных территорий.

Об этом он рассказал в интервью изданию Axios, сообщает "Европейская правда".

"Я хотел бы выйти на новый уровень отношений с США. Я хотел бы прозрачности, понимания в вопросах Плана действий по членству в НАТО, энергетической безопасности Украины, помощи в возвращении наших территорий и защиты нашего суверенитета. На самом деле я хотел бы получить понимание - и это не просьба, и, безусловно, это не про деньги", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, какое сообщение он хотел бы передать президенту США Джо Байдена во время следующего разговора.

"Безопасность нашей страны не продается. Если мы говорим о каких-либо альтернативах, то что может быть альтернативой безопасности? Только что-то более сильное, чем то, что есть сейчас. Вот почему я хочу, чтобы мы понимали друг друга, с конкретными шагами и точными сроками. Опять же - это важно для нас только потому, что идет война, и наше время измеряется не минутами, а человеческими жизнями, количеством жизней, которые мы сегодня теряем в этой войне", - добавил он.

Зеленский отметил, что ПДЧ для Украины мог бы стать "настоящим сигналом".

"Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно... План действий относительно членства - это прямое сообщение. Это еще не членство, но это реальное видение Украины как части НАТО в обозримом будущем", - добавил он.

В интервью Зеленский также сказал, что президент США Джо Байден все еще мог бы остановить газопровод "Северный поток-2", если бы действительно этого захотел.

По данным источников Axios, Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".