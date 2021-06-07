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Німеччина почала записувати на вакцинацію всіх охочих

Понеділок, 7 червня 2021, 11:29

З 7 червня у Німеччині всі охочі можуть подати заявку на вакцинацію, якщо їм виповнилося 12 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Близько 20% 80-мільйонного населення Німеччини вже повністю вакциновані, 45% отримали одну дозу вакцини.

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"Наша кампанія вакцинації триває повним ходом, і ми починаємо бачити вплив, який вона чинить", - заявив міністра охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

За його словами, обнадійливі показники вакцинації привели до висновку, що зараз саме час відмовитися від дії системи строгої пріоритетності.

У вівторок 1 червня Німеччина вперше за пів року знизила рівень коронавірусної загрози.

Статус ризику Німеччини був знижений, оскільки загальнонаціональна семиденна захворюваність у країні становила трохи більше 35 випадків на 100 000 людей на тиждень.

3 червня у Німеччині повідомило про вакцинацію майже 1,2 млн людей за добу.

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