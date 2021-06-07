Германия начала записывать на вакцинацию всех желающих

С 7 июня в Германии все желающие могут подать заявку на вакцинацию, если им исполнилось 12 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Около 20% 80-миллионного населения Германии уже полностью вакцинированы, 45% получили одну дозу вакцины.

"Наша кампания вакцинации идет полным ходом, и мы начинаем видеть влияние, которое она оказывает", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

По его словам, обнадеживающие показатели вакцинации привели к выводу, что сейчас самое время отказаться от действия системы строгой приоритетности.

Во вторник 1 июня Германия впервые за полгода снизила уровень коронавирусной угрозы.

Статус риска Германии был снижен, поскольку общенациональная семидневная заболеваемость в стране составляла не более 35 случаев на 100 000 человек в неделю.

3 июня во Германии сообщило о вакцинации почти 1,2 млн человек в сутки.