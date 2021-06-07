Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів як у ЄС

Президент Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30. Екологія" підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"20 хвилин - стільки в середньому ми користуємося таким пакетиком, понад 100 років - стільки один пакет розкладається, і кілька секунд необхідно, щоб підписати цей закон, і я з радістю хочу це зробити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 червня Верховна рада ухвалила закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" з метою скорочення використання легких пластикових пакетів.

Закон передбачає заборону для роздрібних мереж на поширення - продаж або надання безоплатно - будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних.

Заборона почне діяти з 1 січня 2022 року. За її порушення передбачені штрафи.

В Європейському Союзі було прийнято Директиву 2015/720 про зменшення споживання легких пластикових пакетів, що вносить зміни у Директиву 94/62 про упаковку та відходи упаковки. Саме на положеннях цих Директив базується ухвалений Радою закон.

Крім того, Європарламент 24 жовтня 2018 року підтримав запровадження в ЄС заборони на використання всіх одноразових виробів із пластику до 2021 року: тонких пластикових пакетів, соломинок для пиття, ватних паличок, а також пластикових столових приборів, стаканчиків і тарілок.