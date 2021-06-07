Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов как в ЕС

Президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"20 минут - столько в среднем мы пользуемся таким пакетиком, более 100 лет - столько один пакет разлагается, и несколько секунд необходимо, чтобы подписать этот закон, и я с радостью хочу это сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, 1 июня Верховная рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" с целью сокращения использования легких пластиковых пакетов.

Закон предусматривает запрет для розничных сетей на распространение - продажа или предоставление безвозмездно - любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксоразлагаемых (ускоренно распадающихся на микропластик).

Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. За его нарушение предусмотрены штрафы.

В Европейском Союзе была принята Директива 2015/720 об уменьшении потребления легких пластиковых пакетов, вносящая изменения в Директиву 94/62 об упаковке и отходах упаковки. Именно на положениях этих директив базируется принятый Радой закон.

Кроме того, Европарламент 24 октября 2018 года поддержал введение в ЕС запрета на использование всех одноразовых изделий из пластика до 2021 года: тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов, стаканчиков и тарелок.