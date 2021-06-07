Рада ЄС затвердила новий фонд в розмірі 17,5 млрд євро на фінансування "зеленого переходу"

Рада ЄС у понеділок 7 червня ухвалила постанову про заснування Фонду справедливого переходу (JTF) в розмірі 17,5 млрд євро, який покликаний підтримати справедливий та інклюзивний "зелений перехід" ЄС.

Про це у понеділок повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Фонд буде фінансувати проєкти зі зниження соціально-економічних наслідків для громад ЄС, які сильно залежать від викопного палива або галузей, що інтенсивно виробляють парникові гази і потребують диверсифікації місцевої економіки.

Це один із заходів, які ЄС вживає для досягнення своєї мети зі скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року і забезпечення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Регіони і держави-члени ЄС мають різні можливості для вирішення поставлених перед ними завдань, наголосилі у Раді ЄС. Тому JTF покликаний запобігати збільшенню цих відмінностей шляхом інвестування в території, яким необхідно поетапно відмовитися від виробництва і використання вугілля, бурого вугілля, торфу та горючого сланцю або трансформувати галузі, які сильно забруднюють навколишнє середовище.

Фінансування буде надаватися тільки на основі планів справедливого територіального переходу, які будуть підготовлені державами-членами разом з відповідними місцевими та регіональними органами влади.

У планах будуть визначені найбільш постраждалі території та їх інвестиційні потреби.