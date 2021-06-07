Совет ЕС утвердил новый фонд в размере 17,5 млрд евро на финансирование "зеленого перехода"

Совет ЕС в понедельник, 7 июня принял постановление об учреждении Фонда справедливого перехода (JTF) в размере 17,5 млрд евро, который призван поддержать справедливый и инклюзивный "зеленый переход" ЕС.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Фонд будет финансировать проекты по снижению социально-экономических последствий для общин ЕС, которые сильно зависят от ископаемого топлива или отраслей, интенсивно производящих парниковые газы и требующих диверсификации местной экономики.

Это одна из мер, которые ЕС использует для достижения своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и обеспечению климатической нейтральности к 2050 году.

Регионы и государства-члены ЕС имеют разные возможности для решения стоящих перед ними задач, отметили в Совете ЕС. Поэтому JTF призван предотвращать увеличению этих различий путем инвестирования в территории, которым необходимо поэтапно отказаться от производства и использования угля, бурого угля, торфа и горючего сланца или трансформировать отрасли, сильно загрязняют окружающую среду.

Финансирование будет предоставляться только на основе планов справедливого территориального перехода, которые будут подготовлены государствами-членами вместе с соответствующими местными и региональными органами власти.

В планах будут определены наиболее пострадавшие территории и их инвестиционные потребности.