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Мальта вперше за 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку коронавірусу

Понеділок, 7 червня 2021, 12:23

Мальта у понеділок вперше за 11 місяців не зареєструвала нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Сьогодні перший день із нульовим числом випадків з минулого літа", - заявив міністр охорони здоров’я Мальти Кріс Фірн.

 "Дуже важливо, щоб ми зберігали дисципліну та відповідальність" – додав він.

Ця новина з’явилася після того як Мальта дозволила барам, кінотеатрам і театрам знову відкритись у рамках урядового плану щодо послаблення корона вірусних обмежень.

Востаннє Мальта реєструвала нуль випадків 25 липня минулого року, але потім випадки поступово зростали, і в березні вони зросли до 510, перш ніж знову знизитися.

Острів лідирує у ЄС у процесі вакцинації, оскільки понад половина дорослого населення зараз повністю вакцинована, а 75% отримали принаймні першу дозу.

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Мальта
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