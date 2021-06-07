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В МЗС РФ очікують, що санкції проти Росії – це назавжди, бо Крим не віддадуть

Понеділок, 7 червня 2021, 13:43

В МЗС РФ заявили, що режим санкцій відносно Росії закріплений у багатьох законодавчих актах країн Заходу і залишиться назавжди.

Про це заявив в понеділок заступник голови МЗС РФ Александр Панкін на парламентських слуханнях в Держдумі РФ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Режим санкцій був завжди. І він залишиться назавжди, давайте бути реалістами. Санкції вже втілені в багатьох законодавчих нормативних актах, американських та інших держав, і відкрутити назад буде неможливо", - сказав він.

"Всі вони нелегітимні, всі вони вводилися під дуже хиткими приводами, без доказової бази, але назад не відкрутити ті факти, які подають як здійснені", - додав Панкін.

Заступник голови МЗС РФ підкреслив, що Росія не буде просити кого-небудь зняти санкції і "не буде каятися за те, чого не робить".

"Зрозуміло, що ми Крим не віддамо. Якщо Крим в Росії, то санкції точно будуть завжди з нами так само, як були санкції на Прибалтику, поки вона не відокремилася і не стала трьома окремими державами. Це жорстка думка, але треба бути реалістами" , - заявив він.

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