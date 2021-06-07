В МИД РФ ожидают, что санкции против России - это навсегда, потому что Крым не отдадут

В МИД РФ заявили, что режим санкций в отношении России закреплен во многих законодательных актах стран Запада и останется навсегда.

Об этом заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Александр Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно", - сказал он.

"Все они нелегитимны, все они вводились под очень шаткими предлогами, без доказательной базы, но обратно не открутить те факты, которые подают как осуществленные", - добавил Панкин.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия не будет просить кого-либо снять санкции и "не будет каяться за то, чего не делает".

"Понятно, что мы Крым не отдадим. Если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами, так же, как были санкции за Прибалтику, пока она не отделилась и не стала тремя отдельными государствами. Это жесткое мнение, но надо быть реалистами", - заявил он.