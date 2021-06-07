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У НАТО розповіли про очікування від зустрічі Байдена і Путіна

Понеділок, 7 червня 2021, 15:51

У НАТО впевнені, що президент США Джо Байден на зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним говоритиме про агресивні дії Москви

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

"Я переконаний, що президент Байден буде дуже прямо називати дестабілізаційні та агресивні дії Росії в багатьох напрямках і на багатьох територіях", - сказав Джоане.

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В той же час, за його словами, він також говоритиме про залучення Росії до контролю над озброєнням, про ядерний стратегічний баланс, про зміни клімату.

"Я вірю, що це буде прямолінійна зустріч і водночас ми побачимо, як можна залучити Росію до більшого конструктиву, якщо вони хочуть співпрацювати з нами більш конструктивно", - додав заступник генсека НАТО.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова у свою чергу сказала, що сам факт такої зустрічі дуже важливий: "Але я не маю великих сподівань".

Минулого тижня Байден заявив, що на зустрічі з Путіним висловить готовність до конструктивної співпраці, але залишатиметься на жорсткій позиції щодо принципових питань. 

Перша особиста зустріч президентів США і Росії відбудеться в Женеві 16 червня.

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