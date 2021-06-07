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В НАТО рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина

Понедельник, 7 июня 2021, 15:51

В НАТО уверены, что президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным говорить об агрессивных действиях Москвы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии", которая проходит в Киеве.

"Я убежден, что президент Байден будет очень прямо называть дестабилизирующие и агрессивные действия России во многих направлениях и на многих территориях", - сказал Джоанэ.

В то же время, по его словам, Байден также будет говорить о привлечении России к контролю над вооружением, о ядерном стратегическом балансе, об изменениях климата.

"Я верю, что это будет прямолинейная встреча и одновременно мы увидим, как можно привлечь Россию к большему конструктиву, если они хотят сотрудничать с нами более конструктивно", - добавил заместитель генсека НАТО.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в свою очередь сказала, что сам факт такой встречи очень важен: "Но у меня нет больших надежд".

На прошлой неделе Байден заявил, что на встрече с Путиным выразит готовность к конструктивному сотрудничеству, но будет оставаться на жесткой позиции по принципиальным вопросам.

Первая личная встреча президентов США и России состоится в Женеве 16 июня.

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