В Ірландії відкрилися тераси ресторанів, кінотеатри та низка інших закладів

В Ірландії після понад пів року перерви починають приймати гостей ресторани й бари, кінотеатри, театри, спортзали та центри дозвілля.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Irish Times.

З понеділка 7 червня ресторани й бари можуть приймати відвідувачів на літніх майданчиках. В цілому в країні мають відкритися близько 4000 пабів, де працюють близько 25 тисяч осіб. Дозволено працювати також пивним садам та подібним закладам.

Представники сфери повідомляють, що ще за тиждень у них забронювали майже всі місця на перший день відкриття.

Басейни, спортзали і центри дозвілля можуть приймати відвідувачів для індивідуальних тренувань. Крім того, дозволили проведення спортивних змагань, якщо вони відбуваються надворі.

Відкриваються також кінотеатри, театри і парки розваг, розташовані під відкритим небом.

Дозволену кількість гостей на весіллях збільшили до 25, а максимальну дозволену кількість учасників масового заходу надворі - до 100 осіб.

Окрім того, очікується серія експериментальних заходів з більшою кількістю учасників.

Ірландія має один з найнижчих показників зараження вірусом COVID-19 в Європі, але вона обрала повільніше відновлення економіки, ніж більшість європейських країн, після того як послаблення заходів у грудні спричинило величезний сплеск епідемії.

Країна також запровадила найсуворіші обмеження в ЄС щодо міжнародних поїздок, включаючи примус до 14-денного карантину в готелях для тих, хто приїздить з низки країн, включаючи США, Канаду, Бельгію, Францію та Італію.