В Ирландии открылись террасы ресторанов, кинотеатры и ряд других заведений

В Ирландии после более полугода перерыва начинают принимать гостей рестораны и бары, кинотеатры, театры, спортзалы и центры досуга.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Irish Times.

С понедельника 7 июня рестораны и бары могут принимать на летних площадках. В целом в стране должны открыться около 4000 пабов, где работают около 25 000 человек. Разрешено работать также пивным садам и подобным заведениям.

Представители сферы сообщают, что еще за неделю у них забронировали почти все места на первый день открытия.

Бассейны, спортзалы и центры досуга могут принимать для индивидуальных тренировок. Кроме того, разрешили проведение спортивных соревнований, если они происходят на улице.

Открываются также кинотеатры, театры и парки развлечений, расположенные под открытым небом.

Разрешенное количество гостей на свадьбах увеличили до 25, а максимальное разрешенное количество участников массового мероприятия на улице - до 100 человек.

Кроме того, ожидается серия экспериментальных мероприятий с большим количеством участников.

Ирландия имеет один из самых низких показателей заражения вирусом COVID-19 в Европе, но она выбрала медленное восстановление экономики, чем большинство европейских стран, после того как ослабление мероприятий в декабре вызвало огромный всплеск эпидемии.

Страна также ввела строгие ограничения в ЕС по международным поездок, включая принуждение к 14-дневного карантина в гостиницах для тех, кто приезжает из ряда стран, включая США, Канаду, Бельгию, Францию ​​и Италию.